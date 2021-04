Serie C, l’Olbia viene raggiunta sul pareggio, ma i playoff sono ancora lì alla portata

Pareggio con la quinta in classifica.

Pareggio 1 a 1 col Lecco, quinta forza del campionato e decimo posto momentaneo per l’Olbia, parimerito con Novara e Grosseto, in attesa dei risultati definitivi delle altre partite, e bianchi che prolungano la striscia positiva.

La prima frazione ha visto i locali partire forte e cercare con costanza il dialogo tra Azzi e Iocolano sul versante sinistro del campo. E se il primo tiro verso la porta è quello di Biancu al 14′, pochi secondi dopo sono proprio i blucelesti a creare apprensione per due volte con Mastroianni. La prima conclusione viene bloccata a terra da Tornaghi, la seconda, più ravvicinata, termina alta. Dopo la mezzora viene fuori la squadra di Canzi e lo fa principalmente con un attivissimo Pennington che al 35′ e al 40′ controlla molto bene in area i suggerimenti di Biancu ed Emerson, salta puntualmente il marcatore ma non trova lo specchio con i due tiri mancini. Al 43′, invece, la palla buona capita sui piedi di Udoh che scappa via in area ma strozza il diagonale.

Si va al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0, ma la ripresa, sin dalle prime battute, lascia intendere che le due squadre continueranno a darsi battaglia. Ne consegue un primo quarto d’ora di seconda frazione contrassegnato da corsa e qualche errore di troppo, ma soprattutto dall’interruzione di gioco per l’infortunio muscolare occorso al portiere del Lecco Pissardo. Al suo posto D’Agostino manda in campo Borsellini. Proprio Borsellini si rende protagonista delle prime parate del secondo tempo sul tiro centrale di Biancu al 61′ e, al 63′, sul velenoso mancino di Emerson che da oltre trenta metri costringe l’estremo difensore in corner.

I padroni di casa rispondono con un destro di Iocolano neutralizzato da Tornaghi in tuffo, ma poi, dopo qualche spavento di troppo, capitolano al 71′ quando Cocco, subentrato a Ragatzu, con un tocca da biliardo corona come meglio non potrebbe una splendida azione innescata da Pennington e rifinita da Cadili. L’Olbia si porta quindi in vantaggio, ma al 77′ il Lecco trova il pareggio con un incornata di Celjak su traversone da corner. Finale infuocato. Il Lecco spinge ma è troppo impreciso e si limita a collezionare corner. L’Olbia, di contro, costruisce le vere occasioni da rete per portare a casa i tre punti con Gagliano che perde il tempo del tiro all’86’ e poi, all’89’, non riesce a imprimere forza sufficiente sul suggerimento di Udoh velato da Cocco.

I bianchi ripartono quindi dal Rigamonti-Ceppi con un punto che ritocca la classifica e consente di proiettarsi al recupero di Alessandria contro la Juventus U23 con l’atteggiamento di chi vuole continuare a scalare la classifica.

TABELLINO

Lecco-Olbia 1-1 | 36ª giornata

LECCO: Pissardo (58’ Borsellini), Celjak, Marzorati, Merli Sala, Masini, Marotta (65’ Capogna), Lora, Capoferri, Azzi, Iocolano, Mastroianni. A disposizione: Borsellini, Malgrati, Malinverno, Nannini, Emmausso, Raggio, Bolzoni. Allenatore: Gaetano D’Agostino

OLBIA: Tornaghi, Arboleda, La Rosa, Emerson, Cadili, Pennington, Ladinetti, Occhioni (85’ Belloni), Biancu (85’ Gagliano), Ragatzu (66’ Cocco), Udoh. A disposizione: Van der Want, Cabras, Putzu, Secci, Demarcus, Marigosu. Allenatore: Max Canzi

ARBITRO: Dario Madonia (Palermo). Assistenti: Vincenzo Madonia (Palermo) e Rosario Antonio Grasso (Acireale). Quarto ufficiale: Simone Di Renzo (Bolzano)

MARCATORI: 71’ Cocco, 77’ Celjak (L)

AMMONITI: Pennington

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Recupero: 0’ pt; 5’ st

(Visited 257 times, 257 visits today)