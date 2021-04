Migliora la situazione covid a Golfo Aranci.

Migliora la situazione coronavirus a Golfo Aranci dove, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Ats, sono 31 i soggetti attualmente positivi e 18 quelli in quarantena.

“La situazione quindi si avvia verso il miglioramento e siamo moderatamente ottimisti – commenta il sindaco Mario Mulas. Auguro buon ritorno alla vita normale a chi riprende e auguro pazienza a chi è ancora a casa sperando in una veloce ripresa”.

Intanto si prosegue anche con l’organizzazione della campagna vaccinale per gli over 70, prevista per martedì 20 nella palestra comunale dalle ore 90. C’è tempo fino alle 14 di domani per chiamare i numeri 0789 612901 e 0789 612932 e prenotare l’appuntamento.

