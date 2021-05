Serie D, l’Arzachena Academy perde in casa dopo lo stop di un mese

Sconfitta 2 a 0 col Monterosi.

Al rientro in campo dopo oltre trenta giorni di pausa forzata gli smeraldini vengono battuti al “Pirina” da un cinico Monterosi. Gli ospiti, primi in classifica, nella prima frazione di gioco vanno in vantaggio con Sivilla che sfrutta un errore della difesa di casa e sono abili a raddoppiare con un’azione in solitaria di Cancellieri. I ragazzi di mister Cerbone nella ripresa provano più volte a rientrare in partita creando tanto ma non riuscendo a concretizzare.

ARZACHENA ACADEMY 0 VS MONTEROSI 2

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 9 Kacorri, 11 Loi (30′ s.t. Molino), 13 Congiu A., 19 Bachini (30′ s.t. Majid), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore, 28 Mannoni (27′ s.t. Defendi), 30 Pandolfi. A disposizione: Murtas, 2 Pinna, 6 Majid, 8 Olivera, 10 Molino, 16 Fini, 20 Bellotti, 26 Fusco, 32 Defendi. Allenatore: Cerbone

Monterosi: 1 Salvato, 2 Piroli, 3 Angeli, 4 Costantini, 5 Buono (25′ s.t. Pellacani), 6 Cancellieri, 7 Sivilla (15′ s.t. Sowe), 8 Montinari (35′ s.t. Gemini), 9 Lucatti (15′ s.t. Zambini), 10 Capodaglio (30′ s.t. Borrelli), 11 Rea

A disposizione: 12 Torelli, 13 Gemini, 14 Vagnoni, 15 Pellacani, 16 Borrelli, 17 Zambini, 18 Amayah, 19 Caon, 20 Sowe. Allenatore: Sig. D’Antoni

Marcatori: 23′ p.t. Sivilla (M), 27′ p.t. Cancellieri (M)

Ammoniti: Piroli (M), Kacorri (A), Marinari (A), Salvato (M)

Espulsi: /

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

