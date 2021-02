Serie D, l’Arzachena perde in trasferta contro il Muravera

I padroni di casa si impongono per 3 a 2.

Gara ricca di motivazioni per entrambe le squadre, che hanno bisogno di fare punti per ritrovare serenità. Si impone il Muravera per 3 a 2 in una partita ricca di emozioni.

I sarrabesi passano in vantaggio al 3′ con la punizione calciata dal limite dell’area da Masia, ex Cagliari. L’Arzachena Academy pareggia al 41′ con Defendi. Nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa al 16′ con Virdis di testa. I padroni di casa rischiano di dilagare con il terzo gol al 36′ di Pinna su pallonetto. A partita praticamente terminata il secondo gol dell’Arzachena, segnato da Defendi su rigore.

Muravera: Vandelli, Satta, Loi, Pani, Vignati, Legal, Cadau, Kujabi, Pinna, Masia, Virdis. Allenatore: Carta (squalificato Loi).

Arzachena: Ruzzitto, Bonacquisti, Ungaro, Olivera, Loi, Kassama, Bellotti, Marinari, Fusco, Pandolfi, Defendi. Allenatore: Cerbone.

