Ancora in sosta la Lega Pro, questo fine settimana il calcio gallurese in campo in Serie D, Eccellenza e Promozione.

SERIE D – GIRONE G

Il Budoni ha stravinto in casa contro il Monterosi per 3 a 1. E’ passata in vantaggio la squadra ospite con Mastrantonio al 4’ del primo tempo,. Al 32′ il Budoni pareggia con Raimo e passa in vantaggio al 40′ con la doppietta di Raimo. Al 15′ del secondo tempo Spano su rigore ha fissato il risultato finale sul 3 a 1. Con questa vittoria il Budoni si porta provvisoriamente al 13’ posto con 22 punti.

ECCELLENZA

Il Porto Rotondo cerca la vittoria in casa dello Stintino, fanalino di coda, per non farsi raggiungere e per non perdere il contatto con Tonara e Ferrini, che lo precedono di soli due punti.

Purtroppo il San Teodoro fa registrare l’ennesima sconfitta, questa volta ad opera dell’Atletico Uri, a Uri, per 4 a 0. La squadra di casa si trova a metà classifica, ed ha 27 punti, mentre il San Teodoro rimane a 12 punti.

PROMOZIONE

Il Calangianus affronterà il Thiesi, secondo in classifica. L’Ilvamaddalena affionterà in casa contro la Polisportiva Ossese, mentre L’Oschirese affronterà il PortoTorres in casa.

(Visited 73 times, 73 visits today)