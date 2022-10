Da Luras a Valencia, la mezza maratona conclusa in un’ora e 29 minuti

Buona prestazione a Valencia dell’Atletica leggera Luras

Grande soddisfazione per l’Atletica leggera Luras nella mezza maratona di Valencia. A portare in alto i colori della Gallura è stato il presidente Nino Cabras a cui la società di atletica ha fatto i complimenti su Facebook. “Nella mezza maratona di Valencia è riuscito a concludere la gara sotto l’ora e 30’ in questa giornata caldissima di fine ottobre”. Il portabandiera degli atleti di Luras ha così portato a casa un buon risultato dopo la competizione in Spagna

