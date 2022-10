Torres-Olbia 1-1 coi brividi: rossoblù allo scadere e Ragatzu nel recupero

Finisce con un pareggio il derby tra Torres e Olbia

L’atteso derby Torres-Olbia si è concluso con un pareggio. Tutte nel finale le due reti della gara. I rossoblù sono andati in vantaggio all’85esimo con Scappini, ma i galluresi hanno agguantato il pari al 95esimo con Ragatzu. L’ex attaccante del Cagliari ha fatto gelare i tifosi della Torres. Al 25esimo del primo tempo la Torres ha avuto l’occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore, ma Stefano Scappini ha sparato alto. L’attaccante della Torres si è rifatto a cinque minuti dal termine quando ha insaccato con un colpo di testa la rete del vantaggio.

Il Vanni Sanna, tutto esaurito, è esploso e ha cominciato a sentire il profumo della vittoria. Ma nell’ultima azione è arrivata la beffa con una girata di Daniele Ragatzu che ha riportato l’Olbia in parità. Dopo dieci giornate di campionato i sassaresi sono 12esimi a 12 punti, e sono al quinto risultato utile consecutivo nelle ultime cinque gare. Mentre è ultimo con 7 punti l’Olbia che arrivava da tre sconfitte consecutive e chiude la classifica del girone B della Serie C.

