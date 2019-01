Le previsioni del meteo in Gallura e a Olbia.

Vento in arrivo a Olbia e in Gallura. A segnalarlo è il centro Meteo dell’Arpas Sardegna. La giornata di domenica 13 gennaio, sarà caratterizzata da venti freddi provenienti da nord-ovest. Il fenomeno interesserà tutta l’Isola ma, in particolare la zona settentrionale.

La Gallura, nella giornata di domenica, a differenza della costa ovest, sarà caratterizzata da una ventilazione di carattere moderato. Il vento si intensificherà a partire dalle prime ore del lunedì. Le raffiche previste nelle prime dodici ore della giornata saranno di carattere burrascoso sia sulle coste che sui rilievi, causando anche delle mareggiate.

Nella giornata di domenica, il cielo sarà nuvoloso con isolati piovaschi, anche a carattere di rovescio con cumulati deboli. A Olbia il cielo sarà coperto dalle 7 alle 10 del mattino, mentre in altre località della Gallura, come Tempio Pausania, sono previste deboli piogge dalle 7 alle 13.

