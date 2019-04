I risultati delle squadre di calcio del fine settimana.



L’Olbia ormai salva pareggia in trasferta contro la Juventus U23, L’Arzachena perde ma la salvezza è sempre più vicina e potrebbe arrivare già il prossimo weekend se il Cuneo non vince.

LEGA PRO – GIRONE A

ARZACHENA CALCIO 0 – 3 PISA. Sconfitta interna per l’Arzachena, che il prossimo weekend otterrà i tre punti a tavolino contro la Pro Piacenza e sarà matematicamente salva in caso di sconfitta del Cuneo, che affronterà l’Albissola n un vero e proprio spareggio per la salvezza. “Peccato per il buon inizio di primo tempo dove abbiamo avuto qualche occasione per passare in vantaggio, poi l’episodio sfavorevole del rigore ed espulsione di Pandolfi ha complicato la nostra gara – spiega mister Giorico – . Nel secondo tempo ci hanno fatto subito male e chiuso definitivamente la partita. Giocare con un giocatore in meno contro il Pisa non è semplice, chiunque avrebbe fatto fatica. Sono soddisfatto per il rientro di Loi e per l’esordio di Lolli. Lolli è un ragazzo interessante, abbiamo voluto farlo esordire perchè può crescere molto in quanto ha delle qualità, poi è un 2002 quindi ha anche l’età dalla sua parte “

JUVENTUS UNDER 23 2 – 2 OLBIA CALCIO. Pareggio in extemis per l’Olbia, le reti del vantaggio della Juve di Mokulu al 10′ e al 48′, le reti dell’Olbia con Ragatzu su rigore al 77′ e al 92′ con Pisano. “Abbiamo commesso troppi errori tecnici e sbagliato i tempi nelle pressioni. Questo perché non riuscivamo a mettere in campo l’intensità di corsa che serviva in una partita del genere. Detto questo, la prima occasione dell’incontro l’abbiamo avuta noi con Ogunseye, ma siamo andati sotto subendo un gol francamente evitabile. Nella ripresa abbiamo subito il raddoppio da una nostra rimessa laterale, ma poi la squadra ha saputo reagire ed è stata brava a far girare la ruota dalla propria parte”.

SERIE D – GIRONE G

CALCIO AVELLINO 2 – 1 BUDONI CALCIO Il Budoni perde in trasferta 2 a 1 e recrimina per un gol non assegnato per fuorigioco di Villa. Il Budoni ha soli 3 punti di vantaggio sulla zona play out quando mancano ancora tre giornate alla fine.

PROMOZIONE – GIRONE B

Il campionato ha osservato una giornata di riposo



