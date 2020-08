La Supercoppa di basket a Olbia.

Il mondo basket preoccupato dall’escalation di contagi in Gallura, che rischia di mettere in crisi lo svolgimento del giorno D della Supercoppa in programma a Olbia. Per il momento tutte le gare sono state, comunque, confermate, dopo l’incontro con i presidenti delle società di serie A, ma resta alta l’attenzione.

E, soprattutto, saranno utilizzati protocolli rigidissimi per contrastare l’emergenza Covid. Le quattro squadre che si affronteranno sul parquet del Geovillage sono Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro. Il torneo che si concluderà a Bologna il 18-20 settembre con la final four.

