I ragazzi del Taekwondo di Olbia si distinguono ancora, piovono argenti e bronzi

I ragazzi del Taekwondo Terranova Team guadagnano bronzi e argenti.

I ragazzi del Taekwondo Terranova Team di Olbia trionfano ancora. La Royal Cup di Biella, un prestigioso torneo interregionale di combattimento di taekwondo, è stata la cornice per un’ottima prestazione degli atleti del Taekwondo Terranova Team. In primo piano, Gabriele Varrucciu e Angelo Pisanu hanno conquistato l’oro, dimostrando un alto grado di preparazione tecnica e una determinazione tale da affrontare senza nessun timore atleti che militano nelle Fiamme Oro.

Le loro performance sono state un mix perfetto di agilità, potenza e precisione, elementi che solo gli atleti di più alto livello riescono a combinare con tale efficacia. Daniel Congiattu, Sara Scalvini e Eva Filigheddu hanno portato a casa l’argento, ciascuno mettendo in mostra abilità e coraggio nell’affrontare le rispettive finali.

Jacopo Pianu e Federico Careddu hanno completato il medagliere con due meritatissimi bronzi.

Ogni membro della squadra che ha partecipato alla Royal Cup 2023 è arrivato al podio grazie a un mix di talento individuale e di una preparazione meticolosa e personalizzata, grazie all’esperienza, dedizione e guida dei coach Marco Varrucciu e Roberto Carrus.

Questi risultati non sono solo medaglie da appendere al muro, ma testimonianze di un lavoro di squadra, di un percorso fatto di sacrifici, allenamenti intensi e una passione incondizionata per il Taekwondo.

La Royal Cup di Biella sarà ricordata non solo per questi risultati, ma anche come un momento di crescita per ogni membro del Taekwondo Terranova Team che vi ha partecipato, una tappa importante in un viaggio che continua, ricco di sfide e nuove opportunità.

