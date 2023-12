Il traguardo dei 50anni di gare del maestro Angelo Calvisi.

Il noto maestro cintura nera 5′ dan del Kan Judo Olbia Angelo Calvisi ha raggiunto l’importantissimo traguardo dei 50anni di attività judoistica ininterrotta.

Il 59enne, nel judo prima come atleta, poi come insegnante e dirigente, ha iniziato all’età di 9 anni ad appassionarsi a questa arte marziale. Nel 1973 fu la sorella maggiore Vittorina a iscriverlo alla palestra che all’epoca si chiamava “Judo Kwai Olbia” e si trovava in uno scantinato di via Tavolara. I suoi maestri furono prima Gianni Perdomi, e successivamente dal Salvatore Degortes.

Proprio con Degortes, Calvisi, col passare degli anni, conferma la passione judoistica diventando pian piano il pupillo del maestro, durante una carriera da atleta infinita. Il club poi cambiò nome in “Budokan Olbia“, prima dell’attuale “Kan Judo Olbia“. Calvisi nel frattempo conquista innumerevoli risultati a livello regionale e nazionale con le varie federazioni – Ciam, Filpj, Fijlkam – si laurea campione italiano, due volte vice campione italiano, terzo classificato nella fase nazionale della Coppa Italia, nove titoli di campione sardo, tre titoli di vice campione sardo e due volte terzo. Ancora, quinto classificato al terzultimo trofeo Guido Sieni, più oltre 90 piazzamenti nei primi tre posti nei vari trofei e gare regionali, nazionali e internazionali, anche durante la sua permanenza nella squadra di Judo dell’esercito nel centro sportivo militare, durante il servizio di leva 1983-84.

Il maestro cintura nera 5’dan Angelo Calvisi.

Angelo Calvisi, smessi i panni dell’atleta, ottiene la massima qualifica per un istruttore di Judo e diventa “maestro” a 41 anni, titolo poi arricchito al centro olimpico Fijlkam di Ostia con la cintura nera 5′ dan. Un vero record per il judo provinciale, uno tra i pochi a livello regionale. Mai nessuno prima d’ora aveva conseguito sia la qualifica che l’alto grado di cintura insieme. Adesso Calvisi è uno dei piu giovani maestri titolati del panorama judoistico regionale.

Calvisi è presidente dell’attuale club olbiese da 34 anni, e organizza grandi eventi sportivi a Olbia, ben 61 le manifestazioni in 23 anni, tutte con grande successo a livello regionale, nazionale, e internazionale.

Come direttore tecnico alla guida del Kan judo Olbia, Calvisi ha avuto allievi che, nell’arco di quattro decenni, hanno conquistato tante medaglie e titoli ai campionati nazionali individuali e di società. Tanti i trofei internazionali, e un’infinità di titoli regionali e tanti altri di rilievo ai vari trofei nella federazione olimpica Fijlkam.

Lo speaker radiofonico.

Oltre al judo maestro Calvisi coltiva la passione per la musica e per la radio. Infatti, per oltre 40 anni ha lavorato come speaker radiofonico nelle storiche emittenti olbiesi Radio Costa Smeralda, Stereo Quattro, Radio Internazionale. Attualmente su Radio Olbia Web, dove conduce il programma pop rock “amarcord” .

