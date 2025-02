L’iniziativa inclusiva del Team Karate Arzachena.

Il Team Karate Arzachena, in collaborazione con il Comitato Regionale Fijlkam Karate Sardegna, ha organizzato, per il 5 e 6 febbraio 2025, una serie di eventi dedicati al tema della disabilità e dello sport. Un’occasione unica per promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attività fisica e per abbattere pregiudizi che ancora oggi limitano la piena partecipazione di atleti con disabilità.

L’iniziativa, parte del programma nazionale del Coni “Centri Coni”, prevede momenti di incontro, dimostrazioni pratiche e allenamenti aperti al pubblico. Ospiti d’eccezione saranno due membri della Nazionale Italiana di Parakarate, Federica Yakymashko e Daniele Alfonsi, accompagnati dai maestri Cinzia Colaiacomo e Luca Nicosanti.

Sport come inclusione e crescita personale.

L’obiettivo del progetto “Tutti a bordo” è favorire l’accesso allo sport da parte di atleti con disabilità, dimostrando che lo sport non solo è possibile, ma può raggiungere anche livelli altissimi. “La passione rende liberi” è il messaggio che gli organizzatori vogliono trasmettere, puntando su un approccio inclusivo che vede i ragazzi con disabilità integrati nei gruppi, lavorando insieme ai coetanei con il supporto di programmi personalizzati.

“Da anni lavoriamo per superare i pregiudizi che spesso inibiscono l’idea di sport per le persone con disabilità. Vogliamo dimostrare che si può fare, e si può fare bene, con passione e determinazione,” afferma Elisa Marina Bosisio, presidente dell’A.S.D. Team Karate Arzachena.

Programma degli eventi.

Gli appuntamenti si terranno in diverse location di Arzachena:

Mercoledì 5 febbraio, ore 17: incontro pubblico con atleti e tecnici della Nazionale Italiana di Parakarate presso la Sala Nexus del Comune di Arzachena. Mercoledì 5 febbraio, ore 18:30: allenamento con gli atleti della Nazionale presso la palestra del Team Karate Arzachena, in Via Aldo Moro. Giovedì 6 febbraio, ore 10: dimostrazione pratica e allenamento aperto presso la palestra delle scuole medie di Abbiadori, dedicato a insegnanti, tecnici e atleti.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dello sport come strumento di inclusione e crescita. Famiglie, associazioni sportive, tecnici e curiosi sono invitati a partecipare per sostenere il progetto, che coniuga passione sportiva e solidarietà.

