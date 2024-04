Giuseppe Cantara lascia il Tempio

Dopo la sconfitta interna nel derby col Calangianus il mister Giuseppe Cantara lascia il Tempio assieme ai suoi collaboratori. I galletti devono giocare le ultime due partite di campionato e poi la lotteria dei playoff, ma con un’altra guida tecnica. “Una decisione sofferta dopo due anni di momenti bellissimi vissuti assieme – ricorda Cantara -. Con un campionato vinto e un altro vissuto da protagonisti, sempre ai vertici della classifica all’interno della zona play off”. Ma, come si suol dire, il giocattolo si è rotto. “Abbiamo tuttavia percepito, nelle ultime settimane, che il clima non fosse più lo stesso – spiega -. E sia venuto a mancare alla squadra qualcosa in termini di mentalità, convince e in taluni casi di atteggiamento”. La scelta di Cantara, Vico Chessa e Giovanni Farina arriva per dare una scossa alla squadra: “Forza Galletti sempre”.

“Una scelta che considero coraggiosa e assolutamente in controtendenza rispetto alle normali dinamiche del mondo del calcio”. Così la definisce il presidente del Tempio, Salvatore Sechi. “Non mi è capitato spesso di avere a che fare con questa correttezza e trasparenza. Capisco le motivazioni che hanno portato alla decisione presa, sicuramente sofferta – spiega il patron del Tempio -. Che va nella direzione di proteggere il Tempio, unico nostro interesse, al di là dei personalismi. Prendo atto di queste dimissioni e intendo ringraziare Giuseppe Cantara e il suo staff per il lavoro svolto, sempre con grande competenza e professionalità. Lo ringrazio per il campionato vinto lo scorso anno e per questa stagione sempre ai vertici”.

“Da oggi inizieremo a darci del tu, perché ciò che resta è il rapporto di amicizia e di stima reciproca che poche volte capita di instaurare tra presidente e tecnico. La Società è già alla ricerca di una soluzione. Stiamo lavorando per il miglior epilogo possibile in questa stagione che ritengo abbia ancora molte soddisfazioni da regalare ai tifosi tempiesi e a tutti noi che abbiamo a cuore questi colori”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui