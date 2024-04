Nuova rapina a Olbia, nel mirino un punto vendita Acqua & Sapone

Banditi ancora in azione a Olbia, colpo da Acqua & Sapone

Non si ferma la scia di furti e rapine a Olbia, oggi i malviventi hanno preso di mira un punto vendita della catena Acqua & Sapone. Nel primo pomeriggio i banditi hanno messo a segno un colpo nella zona commerciale vicino all’aeroporto.

Almeno due le persone entrate in azione che, secondo le prime informazioni, sarebbero scappati con alcune confezioni di profumi per un valore complessivo di circa mille euro. Immediato in via Melis l’intervento dei carabinieri, che sarebbero sulle tracce degli autori del gesto. L’ennesimo atto criminale in questo periodo a Olbia.

