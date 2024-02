Torna a Olbia e Monti il Camp ufficiale del FC Barcelona

Il Camp ufficiale del FC Barcellona.

I Camps del FC Barcelona ritornano questa estate in Gallura, dopo l’edizione del 2023. Il Barça Camp Olbia – Monti si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Monti dal 16 al 21 giugno 2024. Staff tecnico e i bambini che arriveranno dalle altre regioni d’Italia alloggeranno a Olbia. Un evento reso possibile grazie alla disponibilità e accoglienza mostrata dalle comunità di Olbia e di Monti nell’ospitare una tappa del Programma Italia dei Barça Academy Camps, organizzati da SySport in tutto il territorio nazionale. La tappa di Olbia-Monti sarà infatti l’unica prevista in Sardegna e aprirà il Programma dei Barça Camps Italia 2024.

Confermatissimo in Gallura il format tecnico proposto in Italia con notevole successo dal FC Barcelona e da SySport fin dal principio del progetto Italia: un Camp esclusivamente di calcio, intenso, faticoso, con molta attenzione all’insegnamento e al perfezionamento tecnico, pensato dai tecnici della Cantera più famosa al mondo appositamente per i bambini italiani, ma sempre molto divertente, e nel rispetto dei massimi standard qualitativi d’insegnamento calcistico, garantito dai tecnici blau-grana che arriveranno direttamente e appositamente da Barcellona. Il Camp si svolgerà dal 16 al 21 giugno 2024 presso lo Stadio Comunale “Gavino Mameli” di Monti in Via Cuccuruedre 19/A.

Il Barça Academy Camp Olbia-Monti è organizzato dalla società SySport, licenziataria del FC Barcelona in Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, con la preziosissima collaborazione dei Comuni di Olbia e di Monti.

Uno staff qualificato.

La peculiarità dei Barça Academy Camp è rappresentata dal fatto che gli allenatori ufficiali del FC Barcelona saranno presenti ogni giorno e per tutto il periodo sui campi dall’allenamento, affiancati dai tecnici SySport. I tecnici della Barça Escola sono tecnici di altissimo profilo. A loro spetta il compito di pianificare la parte prettamente tecnica del Camp, programmando il lavoro degli allenatori SySport (allenatori professionisti Uefa A e Uefa B). Lo staff in campo è integrato dalla presenza costante di 1 fisioterapista, 1 responsabile di campo, 1 direttore, 2 assistenti femminili, 1 nutrizionista.

Il sogno di giocare a Barcellona.

Chi parteciperà al Barça Camp Olbia – Monti 2024 potrà essere scelto per far parte del Team Italia, un team molto speciale che nel 2025 (settimana di Pasqua) parteciperà a Barcellona alla Barça Academy World Cup 2025, l’unico Torneo Internazionale organizzato dal FC Barcelona con le squadre provenienti da tutte le Barça Academies del mondo! I ragazzi italiani scelti potranno confrontarsi con le squadre giovanili ufficiali del FC Barcelona e avranno l’opportunità di giocare e divertirsi anche con tutti gli altri ragazzi nel mondo che come loro hanno scelto di conoscere la metodologia della Cantera del Barça! Giocheranno alla “Masia”, la casa del FC Barcelona.

Già la prossima Pasqua, dal 24 al 28 aprile 2024, a Barcellona, quasi 120 bambini e bambine italiani scelti tra i partecipanti ai Barça Academy Camps organizzati da SySport nel 2024 in Italia voleranno a Barcellona per partecipare alla Barça Academy World Cup 2024, difendendo i colori azzurri. Tra di loro 11 bambini sardi che nel 2023 hanno partecipato al Camp di Olbia-Monti. Un sogno che si realizza.

Una sana alimentazione.

La priorità dei Barça Academy Camps Italia è la promozione di una crescita sana ed equilibrata dei ragazzi, attraverso l’adozione di stili di vita sani e corretti, in termini di alimentazione e di movimento.

I Camp della Barça Academy Italia sono diversi dagli altri perché propongono, oltre all’allenamento tecnico e calcistico, un’attenzione importante verso questi temi, partendo dai menu proposti (decisi insieme ai nutrizionisti del FC Barcelona), nonché approfondimenti tematici rivolti ai bambini sull’alimentazione e sul benessere psico-fisico tenuti da esperti del settore in collaborazione con le nostre aziende Partners, tra cui il Parmigiano Reggiano, che è Food Partner dell’evento, fin dal primo anno.

Ricordiamo che i Barça Academy Camps Italia sono i Campus di calcio ufficiali del FC Barcelona rivolti a bambini e bambine dai 5 ai 16 anni organizzati dall’azienda SySport, licenziataria ufficiale del FC Barcelona (dal 2014) in Italia, San Marino, Francia, Belgio, Lussemburgo. Sono già più di 14.000 i bambini che hanno partecipato negli ultimi 10 anni ai 140 Camps del FC Barcelona organizzati da SySport nella località più prestigiose d’Italia ed Europa.

Anche la prossima estate quindi tutti i bambini e le bambine sarde, ma anche dalle altre regioni d’Italia e dall’estero, avranno la possibilità di vivere questa esperienza unica. Visto il successo dei Barça Accademy Camps organizzati nelle più belle località d’Italia, l’invito degli organizzatori è quello di affrettarsi ad effettuare l’iscrizione.

“Il 2024 sarà l’undicesimo anno della collaborazione tra l’FC Barcelona e SySport – dice Marc Sabaté, FC Barcelona – Barça Academy – Manager Europe, Middle East, Africa e siamo molto contenti di come stiamo lavorando insieme. Stanno facendo un lavoro fantastico già da diversi anni, l’Italia rappresenta un progetto di Barça Camp molto importante. Per noi è un onore poter realizzare insieme un Camp ufficiale del FC Barcelona in Sardegna, e in Gallura in particolare, in una terra cosi bella, e in una realtà sportiva e calcistica di livello assoluto. Quando ci rivolgiamo ai ragazzi ma soprattutto ai genitori, quello che vogliamo far capire loro è che noi prima di tutto vogliamo insegnare ai giovani il rispetto per i compagni e per gli allenatori. Questa per noi è una dote ancora più importante rispetto alle qualità tecniche del ragazzo. Non veniamo in Italia con la presunzione di dire che il nostro metodo di allenamento è il migliore del mondo. Semplicemente, questo è il nostro approccio al lavoro e questo siamo orgogliosi di far conoscere alle famiglie italiane”.

“Mi auguro che molte famiglie e bambini sardi e italiani non vogliano perdere l’occasione di potersi allenare una settimana con i tecnici del Club più prestigioso al mondo nella formazione dei giovani calciatori – continuano Symon Buda e Simona Cenci, rispettivamente, Fondatore e CEO di SySport. Olbia, Monti, la Gallura, la Sardegna, sarà una delle tappe più belle e prestigiose del Programma Italia del 2024. Una zona importante, il calcio in Sardegna è una religione, c’è molta voglia di imparare, qui ci sono strutture sportive favolose, in un contesto ambientale, culturale, enogastronomico e naturale, unico al mondo. Il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto turistico e sportivo di livello assoluto, abbinando due eccellenze mondiali, l’FCB nel Calcio, e la Gallura come destinazione turistica, che non ha certamente bisogno di presentazioni, facendone un appuntamento fisso e consolidato per i prossimi anni. Siamo onorati di poter organizzare un nostro evento in una delle destinazioni turistiche italiane d’eccellenza. E, aggiungiamo, l’ospitalità ricevuta lo scorso anno, da tutti, famiglie, volontari, amministratori, operatori turistici, partecipanti, è stata incredibile. Non potevamo non tornare, e sinceramente non vediamo l’ora di tornare“.

Iscrizioni.

Iscriversi è facile, veloce, sicuro. Basta andare su www.barcaacademy.it e scegliere il Camp di Olbia-Monti. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni: sysport@barcaacademy.it.

