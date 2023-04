Trasferta Toscana da oro per il Kan Judo Olbia

Il Kan Judo Olbia torna dalla Toscana con un oro e un argento.

Il Kan Judo Olbia ha partecipato con successo al “Trofeo città del Tessuto” di Prato, in Toscana, organizzato dalla società “Accademia Judo Prato“.

La squadra guidata dal maestro Angelo Calvisi, in competizione con più di 50 società provenienti da varie regioni d’Italia e dal Belgio, con circa 300 atleti in gara sui 6 tatami allestiti, ha rappresentato Olbia e tutta la Sardegna con un 4 atleti in gara, conquistando una medaglia d’oro, una medaglia d’argento, e sfiorando il bronzo nella finalina per il podio det terzo-quarto posto.

Il Kan Judo ha conquistato l’oro nella categoria di peso +81 kg con Amir Romdhani, di ritorno alle competizioni dopo un periodo di convalescenza.

Medaglia d’argento ancora una volta per Merone Jacopo, categoria 66 kg, già argento anche a nella trasferta del mese scorso a Rosignano. Buona la sua gara arriva alla finale dopo aver vinto diversi incontri per ippon, ma non riesce nuovamente a battere l’avversario toscano in finale.

Il Kan Judo Olbia torna dalla Toscana con due medaglie

Dennis Canu, categoria 60 kg, oro nella scorsa gara di Rosignano, vince diversi incontri, ma purtroppo per una probabile svista arbitrale nell’incontro decisivo per il 3° posto, non riesce ad andare oltre il quarto posto.

Infine, Francesco Spano, categoria 55 kg, pur svolgendo una buona condotta di gara e vincendo anche lui diversi incontri, viene eliminato al quarto incontro.

Soddisfatto il maestro Angelo Calvisi: “Un risultato importante che premia l’impegno e il lavoro quotidiano svolto dai ragazzi in palestra – afferma Calvisi -. Ho visto i miei atleti vincere tantissimi incontri, che alla fine sono valsi gli ottimi piazzamenti ottenuti”.

I prossimi impegni del Kan Judo Olbia saranno con la classe “ragazzi“ ad Arborea, gara regionale valida per il secondo turno del “Criterium judo“, prima di una trasferta estera.

