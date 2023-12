Il trionfo della Taekwondo Terranova Team.

In un intenso fine settimana al Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, la Taekwondo Terranova Team ha dimostrato la sua forza e il suo spirito combattivo ai campionati italiani Taekwondo Forme e Freestyle 2023. L’unica rappresentante della Sardegna ha ottenuto risultati notevoli.

Sarah Longoni, la punta di diamante della squadra, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Individuale F Under 25. Nonostante le evidenti difficoltà fisiche, un ginocchio fasciato, ha mostrato una straordinaria forza e determinazione, ottenendo un risultato che riflette sia il suo talento che il suo spirito indomito.

Nella categoria Individuale M Under 40, Roberto Carrus ha ottenuto un argento, dimostrando abilità e maestria nel taekwondo. La sua performance ha messo in luce la sua eccellenza individuale e un notevole livello di preparazione e impegno.

Questi successi vanno oltre l’individuo e rappresentano un momento di orgoglio per l’intera Taekwondo Terranova Team e per l’intera comunità sportiva di Olbia e della Sardegna. La loro presenza e i risultati ottenuti in una competizione così prestigiosa dimostrano il dinamismo e la passione che caratterizzano la squadra.

