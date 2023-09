Olbia pronta a ospitare il Trofeo Italia Sardinia Trophy di judo

Il Trofeo Italia Sardinia Trophy di judo a Olbia.

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, che ha visto il Centro Sportivo di Olbia conquistare il trofeo a squadre, siamo pronti a vivere un’altra emozionante edizione del Trofeo Italia Sardinia Trophy di judo.

L’evento si terrà a Olbia il 23 e 24 settembre presso il palazzetto dello sport del Geovillage ed è dedicato esclusivamente alla categoria esordienti. Questa prestigiosa manifestazione, che rappresenta la terza tappa del circuito Trofeo Italia, è organizzata con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, l’assessorato regionale allo Sport, Cultura e Pubblica Istruzione e il Comune di Olbia.

A livello nazionale, il Trofeo Italia è un evento di grande rilevanza per i giovani atleti, in quanto contribuisce a determinare il ranking nazionale degli esordienti più talentuosi d’Italia e offre l’opportunità di qualificarsi per i campionati nazionali.

L’entusiasmo è alle stelle, con un impressionante numero di circa 320 atleti che si daranno battaglia per i titoli nelle diverse categorie presso il Geovillage. Un altro dato notevole è la presenza di ben 116 società provenienti da 18 regioni italiane, dimostrando l’eccezionale coinvolgimento a questa competizione.

“Sono particolarmente felice di questa straordinaria partecipazione – dichiara Efisio Mele, 5° Dan, maestro del Centro Sportivo Olbia – si tratta di un record assoluto per la nostra terra soprattutto in considerazione del momento storico che stiamo vivendo, visto che durante il periodo della pandemia il numero degli atleti in Italia si è praticamente dimezzato”.

La Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) sarà rappresentata a Olbia da importanti figure, tra cui numero uno del judo italiano, Giuseppe Matera, in rappresentanza della Fijlkam e alcuni consiglieri federali, poi presenti il presidente della commissione nazionale organizzazione gare e il presidente della commissione nazionale ufficiali gara.

Le competizioni avranno inizio sabato 23 alle 9:30 con le gare maschili, seguite domenica 24 alle 9 dalle gare femminili. Il Trofeo Italia Sardinia Trophy è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, e invita tutti gli appassionati a vivere da vicino questa straordinaria dimostrazione di talento e dedizione nel mondo del judo.

