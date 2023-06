Come modificare e creare un file Pdf in maniera professionale

Molto spesso, soprattutto in ambito lavorativo, ci si trova a gestire documenti in formato Pdf. Il problema sorge quando questi contenuti devono essere modificati, convertiti e principalmente quando si effettua la loro scansione ritrovandosi con delle immagini impossibili da utilizzare come si vorrebbe. Vediamo come fare in questo genere di situazioni.



Come gestire i file Pdf

Il Pdf è un formato molto utilizzato in ambito lavorativo e professionale per le sue straordinarie caratteristiche. Innanzitutto, permette di proteggere i dati inseriti sul documento da possibili modifiche e violazioni varie. Quello che però sembra essere un importante vantaggio potrebbe rivelarsi un limite di non poco quando ci si ritrova di fronte all’esigenza di dover modificare il Pdf. Purtroppo non è semplice occuparsi di questo genere di attività se non con l’utilizzo di appropriati programmi come nel caso di PDFelement . Si tratta di un software sviluppato da Wondershare, azienda che vanta tanti anni di esperienza nel settore e che si avvale del prezioso supporto di tecnici informatici creativi e professionali. Converti Pdf , modifica e inserisci link sono soltanto alcune delle funzionalità di cui dispone. Non sono necessarie competenze specifiche in ambito informatico ma semplicemente utilizzare un programma che, peraltro, è stato strutturato in maniera semplice e intuitiva. Grazie a PDFelement sarà possibile gestire correttamente documenti in formato Pdf per qualsiasi esigenza.



Modificare un Pdf

Può accadere in una grande azienda, uno studio professionale oppure anche per esigenze private, di ritrovarsi con un file pdf da modificare . Purtroppo di norma il Pdf non può essere variato in alcuna sua parte soprattutto se chi lo ha creato ha previsto questo genere di protezione. Fortunatamente utilizzando PDFelement di Wondershare è possibile bypassare il problema ed eseguire ogni genere di operazione. Innanzitutto, questo programma propone all’utente l’opportunità di utilizzare la funzione conversione da/a vari formati. Nello specifico è possibile partire da un PDF e creare una diapositiva Google oppure creare un’immagine in estensione JPG . I possibili utilizzi sono molteplici come creare da un PDF un e-book . C’è la possibilità di convertire il file in Visio oppure di creare un foglio di lavoro in formato Excel. Tutte queste opzioni possono essere gestite curando nei minimi dettagli anche l’aspetto della sicurezza dei file grazie alle caratteristiche di PDFelement. Tuttavia le funzioni non si esauriscono soltanto con la semplice conversione in e da vari formati ma è possibile modificare sotto tutti gli aspetti il file. Molto spesso, infatti, può accadere che per esigenze lavorative bisogna apportare delle correzioni al testo inserito oppure aggiungere ed eliminare delle immagini e delle forme per creare tabelle e grafici. Tra le altre operazioni consentite c’è anche quella dedicata all’inserimento della firma per rendere il documento valido a tutti gli effetti di legge e di cambiare le dimensioni magari comprimendolo e rendendolo così più adatto al suo invio tramite sistemi di comunicazione come le e-mail. Inoltre, c’è la possibilità di cambiare lo stile con cui è stato realizzato il pdf, la tipologia di caratteri e anche i colori. Altro aspetto molto importante di questo prodotto è la possibilità di fruire dell’ archiviazione Cloud per rendere disponibili i documenti a tutti i partecipanti a un progetto e per tante altre situazioni.



Trasformare un Pdf scansionato in word

Tra le difficoltà maggiori nella gestione di un file Pdf c’è quella in cui questo genere di documento viene scansionato e bisogna modificarlo e utilizzarlo per tutte le attività necessarie. Infatti, un file Pdf scansionato si presenta esattamente come un’immagine, difficile da utilizzare. Fortunatamente sfruttando le potenzialità della funzione OCR di PDFelement si può ottenere il risultato cercato. Il sistema è estremamente semplice ed efficace perché, in pratica, dopo aver creato il file scansionato non bisogna fare altro che aprirlo nell’applicativo ed eseguire l’operazione OCR. Infine occorrerà gestire la conversione accedendo alla funzione Converti e quindi scegliere In Word. In questo modo si trasforma Pdf in word . Il risultato finale di questa semplice procedura sarà quello di ottenere un file in word modificabile, da gestire come meglio si crede. Da sottolineare che quando si effettua la conversione finale bisogna selezionare, nelle impostazioni, la dicitura Solo Pdf scansionato . La selezione è indispensabile per avvertire il sistema che si sta usando un Pdf di fatto trasformato in immagine e come tale va trattato.



In ambito lavorativo e per esigenze professionali di studi e uffici ci si può trovare di fronte alle esigenze di dover gestire e modificare un file Pdf o magari trasformarlo in un altro formato. Queste operazioni possono essere facilmente effettuate usando il programma PDFelement di Wondershare. Un applicativo estremamente funzionale che peraltro è stato creato con un ambiente grafico intuitivo. Sono tante le operazioni che possono essere utilizzate, semplicemente selezionandole nell’apposito menù.

