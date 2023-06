Asl Gallura, aperti due bandi rivolti a medici e pediatri

Domande per i medici e pediatri dell’Asl Gallura.

La Asl Gallura ricorda che sono aperte le domande per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale che intendono aderire ai progetti “ASCoT” (rivolto ai pazienti residenti) e “Solstizio” (per i pazienti non residenti).

Il progetto ASCoT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale), già sperimentato in altre realtà del Servizio Sanitario Regionale, nasce per garantire ai pazienti temporaneamente sprovvisti di un proprio medico di base o di un pediatra tutte le prestazioni in capo a questi ultimi. La manifestazione d’interesse per gli operatori sanitari, senza scadenza, è disponibile sul sito www.aslgallura.it, nella home page e nella sezione Albo Pretorio – Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni d’interesse.

I termini per aderire al progetto “Solstizio” scadranno, invece, il 30 giugno. L’assistenza medica a bassa intensità sarà destinata ai cittadini non residenti, negli ambiti territoriali già sedi di guardia turistica. La delibera e la modulistica sono disponibili nella home page del sito web della Asl Gallura o nella sezione Albo Pretorio – Delibere del Direttore Generale.

