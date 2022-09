Grande dolore a Telti per la scomparsa di Anna Serra.

Telti in lutto per la scomparsa, a soli 62 anni, di Anna Serra. Molto conosciuta in paese, poiché con il marito erano molto attivi nell’associazionismo e negli eventi più importanti come l’organizzazione del Festival del Mirto.

Anna, a causa di una malattia, lascia due figlie giovani e un marito, noto imprenditore di una falegnameria del paese. Una notizia che ha sconvolto Telti, poiché era molto stimata. Chi la conosceva infatti la ricorda come una donna solare e che amava molto ballare. A causa di questa grave e inaspettata perdita, la Pro Loco di Telti ha deciso di annullare un evento in corso, il 3 settembre prossimo. “Ci sembrava brutto non rispettare questo dolore. Quasi improvviso, poiché è successo tutto velocemente”, commenta l’organizzazione.