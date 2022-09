Trinità d’Agultu avrà una Casa di comunità, servizi sanitari grazie al Pnrr

Firmato l’atto di concessione dell’area di Trinità d’Agultu e Vignola.

Sempre più vicino il sogno di realizzare la Casa di comunità di Trinità d’Agultu e Vignola. Con la firma dell’atto di concessione dell’area di edificazione il progetto diventa pienamente operativo. La struttura sarà realizzata con i fondi del Pnrr.

Sarà un presidio medico sul territorio, con la possibilità di sviluppare prestazioni specialistiche e con l’obiettivo di rendere sempre più prossimi all’utenza i principali servizi sanitari. Il documento è stato sottoscritto questa mattina dal Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, e dal Sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola, Giampiero Carta.

“Le Case di comunità sono un importante strumento di programmazione territoriale. A Trinità – sottolinea Marcello Acciaro – sorgerà una delle nove strutture individuate in Gallura dalla Regione Sardegna, anello di una catena di servizi fondamentali che avranno un impatto positivo sia sui cittadini, sia sui visitatori che durante il periodo estivo contribuiscono ad incrementare il bacino d’utenza del paese e dei centri limitrofi. In questo modo si potrà intervenire in una zona che dal punto di vista sanitario soffre di gravi carenze. I tempi di realizzazione della Casa di comunità dovrebbero essere rapidi”.

L’area individuata per la costruzione del presidio si estende per circa 1000 metri quadri nel centro urbano ed è stata acquistata dal Comune per un importo di 100mila euro. “Siamo soddisfatti per questo primo, importante passo – aggiunge il sindaco Giampiero Carta – che consentirà al nostro territorio di potenziare l’offerta di servizi. Non appena si è presentata l’occasione di ospitare la Casa di comunità ci siamo messi al lavoro per acquisire l’area di edificazione. Ringrazio il direttore generale della Asl Gallura e tutto il suo staff – conclude il sindaco – perché attraverso la loro collaborazione siamo riusciti a gettare subito le basi per la realizzazione di questo fondamentale progetto”.