Si lavora nel campo sportivo di Telti.

Gli impianti sportivi di Telti saranno riqualificati. In questi giorni sono in corso i lavori di pulizia e sistemazione, interventi che si inseriscono nell’ambito di un progetto di interventi di recupero dei campetti che si trovano all’interno della struttura.

L’impianto, una struttura polisportiva, che comprende un campo da calcetto, uno da tennis e da calcio, attualmente in stato quasi di abbandono, rinascerà con una serie di interventi. Uno di questi è il rifacimento degli spogliatoi, un intervento del costo di 26mila euro che sarà realizzato entro sei mesi.

“Un altro progetto che dobbiamo realizzare è la riqualificazione del campo da calcetto – dichiara il sindaco Vittorio Pinducciu -, che attualmente non è agibile. Abbiamo dato l’incarico per rifare il manto erboso e la recinzione. Un intervento di circa 56mila euro. Il nostro obiettivo, è quello di riabilitare le strutture abbandonate e trascurate per cercare di renderle fruibili ai cittadini”.