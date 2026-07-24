Il Consiglio comunale di Telti affronta bilancio, Tari e nuovi progetti

La riunione del Consiglio comunale di Telti.

Il Comune di Telti si prepara a una nuova seduta del Consiglio comunale, convocata in prima convocazione per giovedì 30 luglio alle 19 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione per venerdì 31 luglio alla stessa ora. Diversi i punti inseriti all’ordine del giorno, con temi che riguardano la programmazione amministrativa, gli equilibri finanziari dell’ente e alcuni interventi destinati allo sviluppo e ai servizi per la comunità.

La riunione si aprirà con l’approvazione dei verbali relativi alla precedente seduta consiliare, passaggio propedeutico ai successivi argomenti di discussione. Tra i principali temi figura la proposta legata alla realizzazione di un parco inclusivo in località Istincheddu, intervento che prevede percorsi sensoriali, attività di forestazione didattica e la realizzazione di un biolago nell’ambito del secondo lotto dell’opera pubblica. Per consentire la realizzazione del progetto sarà sottoposta all’assemblea l’adozione di una variante urbanistica al Piano urbanistico comunale (Puc). La modifica dello strumento di pianificazione rappresenta un passaggio tecnico necessario per adeguare le previsioni urbanistiche all’intervento previsto.

Il Consiglio sarà poi chiamato ad affrontare gli aspetti economici dell’amministrazione con l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri finanziari per l’esercizio 2026. All’ordine del giorno anche il Documento unico di programmazione semplificato (Dups) relativo al periodo 2027-2029. Il documento rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il Comune definisce le proprie linee strategiche e operative per gli anni futuri, individuando obiettivi, priorità e indirizzi dell’azione amministrativa.

Durante la seduta verrà inoltre esaminato il Piano economico finanziario relativo al periodo 2026-2029, documento collegato alla gestione del servizio rifiuti, e successivamente saranno discusse le tariffe e le scadenze della Tari per il 2026. La definizione del tributo sui rifiuti costituisce uno degli appuntamenti annuali per i Comuni, chiamati a stabilire il quadro tariffario necessario alla copertura dei costi del servizio. Tra gli altri punti previsti figura la modifica del regolamento comunale relativo alla concessione di un premio destinato agli alunni meritevoli di Telti. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle modalità attraverso cui l’amministrazione intende valorizzare il rendimento scolastico degli studenti residenti nel territorio comunale.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’adesione alla gestione associata del servizio di “Integrazione della formazione del personale dipendente“, attraverso una convenzione tra l’Unione dei Comuni Gallura e i Comuni aderenti, in applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. L’obiettivo è organizzare in forma condivisa attività formative rivolte al personale degli enti coinvolti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui