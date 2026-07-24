Incidente nella notte a Cala di Volpe, auto fuori strada

L’incidente a Cala di Volpe.

Nella tarda serata di ieri, attorno alle 23:30, un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco lungo la strada provinciale 160, in prossimità della località Cala di Volpe, nel territorio della Costa Smeralda. L’allarme è scattato quando un’auto, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi successivamente su un fianco.

Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha operato per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto e l’area circostante, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per eventuali passanti. Le operazioni si sono concentrate sulla stabilizzazione del veicolo e sulla verifica dell’assenza di perdite o altre criticità legate all’incidente. Nell’auto si trovava un solo occupante, che non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Le condizioni della persona coinvolta sono state comunque verificate dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente in via precauzionale per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio e non si esclude che possano aver inciso diversi fattori, tra cui le condizioni del manto stradale o eventuali distrazioni alla guida. Non si registrano altri veicoli coinvolti né ulteriori feriti. L’episodio ha comportato temporanei rallentamenti lungo il tratto interessato, mentre le squadre di soccorso erano impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della normale viabilità. Una volta completati gli interventi, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

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