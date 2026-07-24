Olbia in lutto per Lorenzo Milia, morto a 23 anni in un incidente

Lorenzo Milia è morto in un incidente a San Teodoro.

La città di Olbia è sconvolta dalla scomparsa di Lorenzo Milia, il giovane di 23 anni morto nella notte dopo un grave incidente stradale avvenuto a Lu Fraili, nel territorio di San Teodoro. Una notizia che ha lasciato dolore e incredulità tra familiari, amici e quanti avevano avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni.

Lorenzo lavorava da Eurotrading, nella zona industriale di Olbia, ma era conosciuto anche per il suo lungo impegno nel volontariato. Fin da bambino faceva parte dell’associazione Oftal Villachiara, realtà alla quale era rimasto profondamente legato e per la quale svolgeva il servizio di barelliere. Un impegno portato avanti per oltre un decennio, con la partecipazione annuale ai pellegrinaggi a Lourdes insieme agli altri volontari dell’associazione. Un percorso che aveva segnato la sua crescita personale e che lo aveva reso una presenza apprezzata all’interno del gruppo.

La tragedia si è consumata lungo le strade di Lu Fraili, dove il giovane era rimasto coinvolto in un violento incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, i medici non sono riusciti a salvarlo. Il decesso è avvenuto intorno alle 3 del mattino.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale, che sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per ricostruire la sequenza dello schianto e verificare eventuali responsabilità. A Olbia resta il dolore per la perdita di un giovane descritto come disponibile e attento agli altri, una figura che attraverso il volontariato aveva scelto di dedicare parte del proprio tempo al servizio della cittadinanza.

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