A Berchiddeddu arriva un medico di base, ecco i dettagli

Nella frazione olbiese di Berchiddeddu apre l’ambulatorio col medico di base

Dal 24 luglio il medico di base Elena Khozyainova, sarà presente una volta a settimana nell’ambulatorio di Berchiddeddu. Col suo annuncio la Asl Gallura rivela che la dottoressa sarà operativa lì per un’ora alla settimana.

“La Dott.ssa Khozyainova ha garantito al Distretto di Olbia della Asl Gallura la propria disponibilità a recarsi ogni venerdì nel presidio situato in via Santa Maria, con orario di ricevimento dei pazienti dalle 12.30 alle 13.30. “Si tratta di un servizio atteso da tempo dalla popolazione – afferma il Direttore del Distretto di Olbia, Guido Sari – e ringraziamo la Dott.ssa Khozyainova per averci dato la propria disponibilità a prendersi cura dei cittadini di Berchiddeddu”.

LEGGI ANCHE: Nuovo medico di base per quattro comuni della Gallura

“In seguito al numero di accessi e ai bisogni che saranno riscontrati in questa prima fase di attivazione, valuteremo se incrementare successivamente il numero di ore e giorni di presenza del Medico. Siamo riusciti a offrire un supporto concreto ai cittadini, soprattutto anziani, che subiscono il disagio di vivere distanti dai principali servizi sanitari e che ora potranno avere un punto di riferimento in più per la propria salute”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui