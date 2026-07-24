Incidente mortale a San Teodoro, addio a Lorenzo: aveva 23 anni

Lorenzo Milia è morto in un incidente a San Teodoro.

Tragedia nella notte lungo le strade di Lu Fraili, frazione del territorio di San Teodoro, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. La vittima è Lorenzo Milia, originario di Olbia, rimasto coinvolto in uno scontro mentre viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata.

L’incidente si è verificato tra giovedì e venerdì, quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, la moto condotta dal giovane avrebbe impattato violentemente contro un’auto. Un urto particolarmente forte che ha fatto scattare immediatamente l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Le condizioni di Lorenzo Milia sono apparse molto gravi fin da subito. Nonostante gli sforzi del personale medico, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Il giovane è morto intorno alle 3 del mattino.

I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale, impegnata nella raccolta degli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per stabilire eventuali responsabilità e comprendere le cause che hanno determinato il tragico impatto.

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