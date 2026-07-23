Grosso incendio alle porte di Olbia, in azione elicotteri e Canadair

Secondo incendio della giornata alle porte di Olbia

Dopo quello a sud est ora c’è un secondo incendio a nordovest del centro abitato di Olbia: ancora elicotteri in azione. È stata letteralmente una giornata di fuoco per la Gallura e, in particolar modo, per Olbia. Ci son stati un rogo in casa a Palau e fiamme nelle campagne di Calangianus, ma è intorno alla città che si registrano i fronti più impegnativi. Nel pomeriggio c’è stato un grande incendio nella zona del Padrongianus, con chiusura della 125 e tre elicotteri in azione. Ora il nuovo fronte è dalla parte opposta della città, sotto Monte Pino, in località “Stazzo Caddaghiu” secondo il Corpo forestale.

“Il Corpo Forestale – si legge in una nota – sta intervenendo per un incendio sviluppatosi in agro del Comune di Olbia, precisamente in località “Stazzo Caddaghiu”. Sul posto sono operativi tre elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi del Corpo Forestale di Limbara, Anela e Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Dos (Direttore delle operazioni di Spegnimento) della Stazione del Corpo Forestale di Olbia”.

Erano in pre-allarme due Canadair di stanza presso l’aeroporto di Olbia. Ora sono entrati in azione. “Data la virulenza delle fiamme”, spiegano dal Corpo forestale, stanno intervenendo i due Canadair.

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