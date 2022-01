Cambia gestione il distributore di Telti.

Dopo 62 anni il distributore Esso nella strada statale per Telti cambia gestione, il suo proprietario Valter Fiori va in pensione. Una gestione ininterrotta quella da parte della famiglia, che aveva fatto della stazione di rifornimento una delle attività più storiche del paese.

Un’emozionante storia che comincia nel 1959 quando ancora erano poche le macchine che circolavano nel comune e nell’intera Gallura. Allora Pietro Fiori, padre di Valter, decise assieme a moglie Maria di dare un servizio importante per gli automobilisti. Erano gli anni del boom economico e la sua lungimiranza aveva previsto la richiesta sempre più crescente dell’acquisto di un’auto propria. Così decise di aprire un distributore di benzina della Esso sulla statale 127 alle porte del paese.

Ora il distributore cambierà gestione e, a partire da metà febbraio sarà solo self service. “A nome dell’amministrazione comunale auguriamo a Valter una serena e felice pensione – dichiara il sindaco Vittorio Pinducciu – e lo ringraziamo per aver sempre svolto la propria attività con gentilezza e professionalità che un self service non potrà mai sostituire”.