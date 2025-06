Esce “7”, il singolo della 18enne di Telti, Francesca Casula – VIDEO

Il singolo della giovane cantante Francesca Casula di Telti.

Esce il 30 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “7”, il singolo della giovane cantante Francesca Casula, 18enne originaria di Telti. Il brano è prodotto dall’etichetta sarda La Stanza Nascosta Records, attiva a livello nazionale e guidata dal musicista e produttore Salvatore Papotto.

Il singolo si muove tra le sonorità rhythm and blues e la tradizione del pop italiano, dando vita a un brano coinvolgente e ricco di emozione, capace di mescolare atmosfere vintage e sensibilità contemporanea. Al centro della narrazione, il simbolismo del numero 7, elemento carico di significati tanto nella numerologia quanto nella cultura popolare. In questo caso, diventa il filo conduttore per raccontare, quasi in chiave alchemica, uno dei legami più forti e duraturi: quello fraterno.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, già in anteprima esclusiva su Tgcom24, firmato dalla regia di Irene Franchi, con riprese a cura di Roberto Cadeddu. Il video è ambientato nella suggestiva cornice naturale della Sardegna, tra Aggius, Tempio Pausania e Olbia.

“L’idea per il videoclip 7 di Francesca Casula – racconta la regista Irene Franchi – è nata ascoltando il suo brano: un pezzo ‘fresco’, leggero, giovane come lei, che restituisce un sentimento forte e di rado raccontato in musica, il legame tra fratello e sorella, nati a 7 anni di distanza l’uno dall’altro.

Le riprese, in lipsync, di Francesca che canta si intrecciano alla narrazione della quotidianità di fratello e sorella: gesti semplici e condivisi, come la costruzione di un castello di sabbia, nel segno di una giocosa intesa. Sullo sfondo di questa speciale dimensione donativa e di incontro profondo, la magia della Sardegna, cornice miracolosa di tante delle nostre storie per immagini”.

Francesca Casula, classe 2007, frequenta il Liceo Musicale “Dettori” di Olbia e prosegue parallelamente lo studio del canto con il soprano e vocal coach Veronica Abozzi (BeYourVoice). Nel 2019 ha partecipato all’Olbia Music Festival e al Cantagiro, storica manifestazione canora. Nel 2023 è stata selezionata – superando le fasi provinciali, regionali e nazionali – per rappresentare l’Italia alla finale europea del Performer Cup. Nel 2024 ha preso parte a Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui