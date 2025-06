Decine di mega yacht a Cala di Volpe, c’è anche il quinto più grande al mondo – VIDEO

Tra i mega yacht visti nella località del Nord Sardegna c’è anche il Blue.

Cala di Volpe si risveglia piena di decine di mega yacht. L’incredibile video postato dal Cipnes Gallura mostra come già a giugno la Gallura è presa d’assalto dai ”paperoni”. Tra questi figura di nuovo il colosso Blue, un mega yacht di 160 metri, realizzato dal costruttore tedesco Lürssen e dall’architetto Terence Disdale. Con un valore totale oltre i 600 milioni di dollari e costi annuali superiori ai 50, si conferma una delle più enormi imbarcazioni al mondo, nonché il quinto più grande e più costoso.

L’armatore è Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, che ha fatto realizzare un capolavoro di comfort: piscina coperta, beach‑club con scala che immerge nel mare, cinema a bordo, spa, beauty‑salon, palestra, jacuzzi panoramica e due elisuperfici. Il cuore dell’imbarcazione è trainato da un sistema diesel‑elettrico d’avanguardia, pensato per ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, con depurazione dell’acqua a standard potabili.

Con un’autonomia record di 5.000 miglia, Blue è tra i superyacht più rilevanti mai costruiti, seconda creatura più grande di Lürssen dopo Dilbar. La sua presenza nel mare sardo attira l’occhio degli appassionati e dei più curiosi, richiamando un microcosmo di imbarcazioni di supporto e yacht-spotting.

Un colosso del lusso hi‑tech e design, che solca il Mediterraneo con regolarità, spalmando il mito dell’armatore emiratino. Per ora è qui, davanti a un’isola che accoglie, contemplando un’impronta navale definitiva: Blue non passa inosservato. E’ già il secondo gigante che si fa notare in Gallura, dopo l’arrivo del più grande charter del mondo, il Flying Fox, giunto a Olbia nelle scorse ore.

