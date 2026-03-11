L’antica fonte di Telti diventa anfiteatro: proseguono i lavori

I lavori all’antica fonte di Telti.
L’antica fonte di Telti rinasce. Il paesaggio urbano di Telti si prepara a una trasformazione radicale dove la terra, storicamente legata alla risorsa idrica, si appresta a farsi melodia. Proseguono a ritmo serrato i lavori all’interno del Parco della Musica, con un focus specifico su quello che è stato definito il cuore pulsante dell’intero progetto: la riqualificazione dell’antica fonte e la sua conversione in anfiteatro.
L’intervento in corso rappresenta una sintesi tra archeologia industriale e architettura del paesaggio. Il cantiere si sta concentrando sulla solidità degli scavi necessari per dare forma alla struttura, che sorgerà dalle fondamenta di un rudere un tempo dimenticato.
L’opera non è concepita come un semplice intervento edilizio, ma come la creazione di un polo culturale di riferimento per l’intera Gallura. L’obiettivo è trasformare il Parco in un’area dove la natura non sia solo cornice, ma parte integrante dell’esperienza artistica.
L’anfiteatro diventerà l’anima pulsante del sito, un luogo di incontro dove la musica e l’arte potranno echeggiare in un contesto di alta sostenibilità ambientale. La trasformazione della vecchia fonte in un teatro di pietra segna il passaggio definitivo da un passato di abbandono a un futuro di fermento creativo.
Con la prosecuzione dei lavori, si pongono le basi per una nuova stagione di eventi che metteranno al centro il binomio cultura-territorio. L’integrazione di tecniche costruttive moderne con il rispetto dei materiali originari garantisce che il futuro della musica locale metta radici profonde in un suolo carico di storia.