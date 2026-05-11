Katy Perry al Cala di Volpe: concerto evento in Costa Smeralda

Katy Perry in concerto in Sardegna: la popstar il 12 agosto al Cala di Volpe.

Katy Perry torna in Sardegna, ma questa volta come ospite d’onore della Gala Night all’Hotel Cala di Volpe. Il 12 agosto la popstar americana è stata scelta come ospite internazionale, dopo l’acclamata performance di Jennifer Lopez dello scorso anno, confermando come l’attenzione in Costa Smeralda sia sempre più puntata alle icone del pop internazionale, come anche la presenza di Robbie Williams il 9 agosto al Romazzino.

L’evento.

Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding, sottolinea come l’evento rappresenti il vertice di un programma estremamente dinamico che spazierà dai festival enogastronomici fino a ottobre, includendo l’innovativo Longevity Festival previsto per settembre a Porto Cervo.

La cantante, celebre per il suo stile eclettico e per i successi che l’hanno resa un’icona mondiale, approda in Gallura forte del recente lancio della versione deluxe del suo album 143, intitolata 1432, che ha arricchito il suo repertorio con nuovi brani inediti come il singolo OK. La popstar è stata già protagonista in Gallura, ma come turista. Nel 2024 ha trascorso l’estate con il suo Orlando Bloom mostrandosi tra le onde cristalline della Costa Smeralda a bordo di un lussuoso yacht.

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