Cocaina e hashish in casa, arrestato 50enne a La Maddalena

Arrestato con l’accusa di spaccio di droga a La Maddalena.

Un 50enne è stato arrestato a La Maddalena dai militari della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari nel corso di un’attività di controllo del territorio svolta nell’arcipelago. L’intervento rientra nei servizi ordinari predisposti per il monitoraggio dell’area e la prevenzione dei traffici illeciti.

L’uomo è stato trovato in possesso di un quantitativo consistente di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti condotti dai finanzieri hanno portato successivamente a una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’indagato, dove sono stati individuati diversi involucri nascosti con particolare attenzione.

Durante le verifiche i militari hanno recuperato circa 80 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. La sostanza, secondo quanto emerso nel corso dell’attività investigativa, era già pronta per la distribuzione. All’interno dei locali sono stati inoltre trovati strumenti ritenuti compatibili con l’attività di preparazione delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, materiale destinato al confezionamento e un sacchetto contenente sostanza da taglio utilizzata per la lavorazione dello stupefacente. Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta anche una pistola scacciacani. Tutto il materiale individuato dai finanzieri è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti previsti dalla procedura.

Al termine dell’attività, il 50enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi dell’indagine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui