Il municipio di Telti si fa bello, giardino intorno al palazzo

Il restyling del municipio di Telti.

Il palazzo del municipio di Telti cambia look. La sede del sindaco e della sua giunta è stata rinnovata con la realizzazione di un giardino all’ingresso. Questo intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha permesso di dare un tocco di verde al paese.

“Il Palazzo Municipale è la casa di tutti – ha detto il sindaco Vittorio Pinducciu -. Se questa è accogliente e comoda per noi lo sarà anche per i nostri ospiti. Se il nostro paese sarà armonioso, bello da vivere, esempio di decoro, noi troveremo qui le ragioni del nostro stare insieme e il senso della nostra comunità. Per l’arredo e il decoro del paese, inteso non solo come abbellimento temporaneo, abbiamo avviato una serie di interventi nella convinzione che qualunque progetto non può prescindere da un abitato pulito, accogliente e ordinato.Il Palazzo Municipale sarà il nostro biglietto da visita, l’immagine che daremo ai nostri ospiti. Il nuovo giardino prende forma”

