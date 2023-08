Non si placano incendi, prorogata nuova allerta a Olbia

La Protezione civile emette un nuovo bollettino per incendi a Olbia.

L’allarme incendi non si placa nemmeno a Olbia. La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha pubblicato il bollettino di previsione di pericolo Medio (Codice Giallo), Zona D – Fase operativa regionale ”attenzione rinforzata”.

Gli incendi sono previsti per la giornata di domani 8 agosto 2023 e il bollettino è stato emanato per ordine della Direzione Regionale della Protezione Civile. Stessa situazione anche in gran parte della Sardegna, dove il rischio è ancora alto. Nel nuorese e nel sud Sardegna, la protezione civile ha pubblicato un bollettino di pericolo alta, con codice arancione, prevista per la giornata di domani.

