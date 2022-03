I progetti per rilanciare Telti.

Un milione e 600 euro per rilanciare Telti e farla diventare un polo attrattivo per il turismo. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha presentato, il 14 marzo, tutti i progetti per riqualificare il paese.

Uno in particolare è quello relativo al recupero del mattatoio comunale. “Sarà riconvertito in un edificio polifunzionale destinato in particolare a giovani e aziende – spiega il sindaco Vittorio Pinducciu -, che vorranno produrre prodotti deco”. L’edificio sarà ristrutturato e riqualificata tutta la zona circostante, che diventerà un giardino. “Sarà un parco naturalistico – dichiara il primo cittadino -, dove nel progetto è compreso anche il recupero della vecchia fonte, oggi in disuso. Là nascerà un piccolo laghetto e nella stessa area ci sarà una zona pic-nic”.

Un’altra idea dell’amministrazione è quella di dare una collocazione alle tante tartarughe storiche presenti nel paese. Il Comune aveva già avviato una campagna per tutelare gli animali, specie protetta, attraverso dei cartelli installati in varie strade e rivolti agli automobilisti. “Le testuggini potranno essere visitate anche da gruppi scolareschi – aggiunge Pinducciu – ed essere finalmente oggetto di studio”.

Altri progetti in campo sono quelli riguardanti il recupero del museo, il festival del mirto e altri eventi culturali nel paese. “L’intenzione è quella di creare economia, attrarre il turismo e incentivare i residenti a restare a Telti – dichiara il sindaco -. In questo modo riusciremo a ostacolare lo spopolamento che sta interessando, purtroppo, anche il nostro paese”.