La nuova segnaletica a Telti.

Telti pensa agli animali sulle strade e rinnova la segnaletica per gli automobilisti. L’amministrazione comunale del paese, in questi giorni, sta posando nuovi cartelli, tra i quali quelli rivolti alla cittadinanza, invitando le auto a moderare la velocità per non investire le tartarughe e gli altri amici a quattro zampe che transitano sulla strada.

La segnaletica è stata posta in molte strade del territorio. Gli altri interventi fatti dal Comune sono il rinnovo dei divieti di sosta e il cambio di altri cartelli logorati dalle intemperie. In queste settimane l’ente sta avviando una serie di interventi alla viabilità del paese.