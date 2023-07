Concorso canoro e premio a Telti per ricordare Vittorio Inzaina

Telti celebra il suo illustre concittadino col Premio Vittorio Inzaina

Il Comune di Telti presenta il “Premio Vittorio Inzaina”, concorso canoro dedicato al cantante sardo che per primo approdò al Festival di Sanremo. Classificandosi secondo alla 15° edizione della kermesse con il brano “Si vedrà”. La sala consiliare ha visto presente l’assessore allo Spettacolo Matteo Sanna con la Giunta e il direttore artistico, il Maestro Giovanni Budroni. Fra i presenti anche Gian Mario Inzaina, nipote di Vittorio, figlio di colui che iscrivendolo a Castrocaro diede il via alla luminosa carriera del cantante teltese.

La prima edizione del “Premio Vittorio Inzaina”

Il direttore artistico della manifestazione ha spiegato i dettagli del concorso canoro destinato a cantanti solisti o band che desiderino sottoporsi al giudizio di esperti e addetti ai lavori. Ai primi classificati, sarà attribuita una borsa di studio, la produzione di un Cd e la possibilità di accedere a “Area San Remo“. Per i classificati dal 2° al 16°posto è prevista l’ammissione a “Casa San Remo” e l’ inserimento in una compilation discografica.

Il concorso, articolato in due serate previste per il secondo finesettimana di settembre, sarà il palcoscenico perfetto per tanti artisti , di ogni età, che sempre più spesso decidono di non mollare alimentando costantemente la passione per la musica. Il Premio rappresenta per tutta la comunità un momento importante, non solo per l’occasione che attraverso un bando pubblico, il comune di Telti offre a tanti talenti, ma anche per l’importante operazione di riconoscimento dell’esempio offerto a suo tempo da un concittadino illustre, capace , con la forza della propria voce, di un riscatto sociale utile al destino di tante generazioni.

Sono ancora aperte le selezioni per l’accesso: è ancora possibile iscriversi presentando domanda di ammissione. Informazioni e documenti sono disponibili sul sito www.comune.telti.ot.it.

L’assessore Sanna

“La figura di Vittorio Inzaina assume la forma del riscatto di un giovane che ha coronato il sogno – commenta Matteo Sanna -. Guadagnando il rispetto di un ambiente non facile quanto esclusivo, allineando il suo nome a quello dei grandi protagonisti dell’epoca. Costantemente in testa alle classifiche dei dischi più venduti””

Il premio Isola Incantata

Parallelamente al Concorso dedicato a Vittorio Inzaina, il Comune di Telti ha istituito il premio “Isola Incantata”. U riconoscimento riservato ad artisti sardi che hanno saputo promuovere la Sardegna nel mondo. Durante la conferenza stampa è stato spiegato il significato profondo del riconoscimento e le caratteristiche che renderanno riconoscibile il premiato. Il premio sarà consegnato nel corso della seconda serata del concorso canoro “Premio Vittorio Inzaina”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui