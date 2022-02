I lavori a Telti.

A Telti sono ancora in corso i lavori di manutenzione della viabilità. Il paese sta cambiando volto, grazie a una serie di interventi programmati dalla neo amministrazione comunale guidata da Vittorio Pinducciu. Dopo i lavori all‘illuminazione pubblica, ai percorsi pedonali e nelle scuole, il comune mira a una riqualificazione del paese.

Per la prima volta, in prossimità del cimitero in via Limbara è stata realizzata una rotatoria. La rotonda a raso, migliorerà la viabilità del paese. Dopo questi interventi verranno realizzati dei parcheggi per gli utenti ed un parcheggio per i diversamente abili.