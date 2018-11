La coppia di Olbia viveva alla periferia di Telti.

La camera da letto come una serra. Con tanto di termometro in bella vista per tenere sotto controllo il clima e lampade attaccate alle prese. Se nella vita vince l’arte dell’arrangiarsi, non si può dire che loro non ci abbiamo provato. Una coppia di Olbia, 38 anni lui, 34 anni lei, residente da alcuni anni alle porte di Telti, aveva messo in piedi tutto quello che serviva per darsi -alla proficua attività dell’agricoltura di marijuana. In casa avevano anche i bilancini di precisione, per pesare la sostanza prima della consegna.

Le piantine da cui si ricava lo stupefacente crescevano in camera da letto, trasformata allo scopo in una vera e propria serra. Ma quando, ieri mattina, gli agenti del commissariato della questura di Olbia hanno suonato alla loro porta di casa, hanno subito capito che quella loro attività era arrivata al capolinea. L’uomo è stato arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero.

