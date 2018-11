Interventi per 22 milioni di euro.

Il Consiglio Comunale approva un piano di investimenti in opere pubbliche per 22milioni di euro. Grazie allo svincolo dell’avanzo di amministrazione, e cioè dal riconoscimento da parte della Corte Costituzionale del diritto dei comuni di poter utilizzare le risorse accantonate, l’amministrazione di La Maddalena intende cambiare radicalmente il volto della città.

Previsto un investimento di 10milioni di euro per il settore strategico della portualità, 1milione di euro per il verde pubblico e il recupero delle aree degradate, 1,8milioni per un piano per intervenire sulle strade con la bitumazione totale (addio buche), 400mila euro per il rinnovo delle strutture sportive comunali, 550mila euro per la sicurezza della viabilità (rotatorie e guardrail), 330mila euro per la manutenzione delle scuole, 600mila euro per la mobilità sostenibile, 988mila euro per l’ampliamento del civico cimitero, 185mila euro per l’illuminazione portuale, 720mila euro per l’ecocentro.

Ormai assestati dai piani precedenti l’ultimazione dell’Opera Pia, la bonifica dello specchio acqueo nell’ex Arsenale e la ristrutturazione del civico mercato. “Inizia ora un conto alla rovescia per la struttura comunale. Gli uffici dovranno fare il possibile per arrivare in tempo a predisporre tutta una serie di bandi per poter imputare le cifre che l’Amministrazione ha inteso iscrivere a bilancio – dichiara il sindaco Luca Montella -. È un’occasione che non dobbiamo perdere poiché sono argomenti sui quali i cittadini aspettano da anni. È per questo che ci eravamo candidati alle elezioni”.

