I lavori per migliorare le strade rurali di Telti.

Telti investe per le strade di campagna. Il Comune ha beneficiato di 193.191,11 euro per rendere la viabilità rurale ecosostenibile. Così sono stati svolti interventi per migliorare le condizioni delle strade vicino alle aziende agricole.

Le imprese avevano presentato delle istanze per migliorare la viabilità ad Argea a seguito di un bando Regionale.In lavori hanno interessato parte della viabilità di Micaloni e della Zirichelta.

