Telti rifà il look alle strisce pedonali e gli attraversamenti diventano verdi. L’amministrazione comunale ha deciso di scegliere un colore visibile per aumentare la sicurezza nelle strade del paese.

I lavori, attualmente in corso, sono in dirittura di arrivo. “Il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità del paese – ha dichiarato l’amministrazione comunale – soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, esprime un concetto estetico e morale che riguarda la qualità sociale del paese e corrisponde alla responsabilità civile del cittadino nei confronti della collettività. In questi primi mesi abbiamo avviato una serie di interventi mirati al decoro del paese, tutto questo inteso ovviamente non solo come abbellimento temporaneo. Abbiamo infatti avviato un serio programma nella convinzione che qualunque progetto non può prescindere da un abitato pulito, accogliente e ordinato.Il vivere bene sarà il nostro biglietto da visita, l’immagine che daremo ai nostri ospiti”.