Telti batte il suo record e riesce a superare i 2.300 abitanti

Gli abitanti di Telti al record storico.



Telti celebra un traguardo demografico di rilievo: al 30 novembre 2025, il servizio demografico comunale ha registrato il superamento dei 2.300 abitanti. Questo dato non è solo incoraggiante, ma segna un record storico per il comune gallurese.

Il numero esatto di residenti registrato è di 2.301 unità, superando la cifra di 2.269 residenti registrati alla fine dell’anno precedente, il 31 dicembre 2024. L’aumento di 32 residenti in meno di un anno, unito all’indicazione che il numero è “destinato ad aumentare nei prossimi mesi,” evidenzia un forte trend di crescita.

Questo risultato è considerato un successo straordinario per la comunità, ottenuto grazie “a tutte quelle persone che hanno deciso di trasferirsi a Telti. Ad annunciare questo traguardo è proprio l’amministrazione comunale del paese della Gallura che celebra con entusiasmo questo incremento demografico che, seppur lieve, è molto per un piccolo comune.



“Un dato molto importante ed incoraggiante per il futuro,” ha commentato l’amministrazione comunale.

L’ultima volta che Telti si era avvicinata a questo picco fu nel 2016, quando un dato identico fu registrato, sebbene “per pochi giorni.” Il superamento stabile della soglia dei 2.300 residenti, dunque, non solo eguaglia ma consolida un precedente demografico di quasi un decennio.

Il dato storico non è solamente una questione numerica, ma simboleggia come un’attrattiva territoriale. Telti si conferma un comune scelto per la qualità della vita, la vicinanza strategica a Olbia e alla Costa Smeralda, pur mantenendo un ambiente più tranquillo e legato alle tradizioni interne della Gallura.

La crescita della popolazione residente è un indicatore cruciale per la vitalità economica e sociale di un comune, potendo portare a un aumento dei servizi e a un rinnovato dinamismo. Il Comune guarda con ottimismo al futuro, forte di un dato che riflette la scelta sempre più diffusa di stabilirsi nel territorio teltese.