San Teodoro dà l’addio a Gioachina Depalmas, aveva 69 anni

L’addio a Gioachina Depalmas di San Teodoro.

Il paese di San Teodoro piange la scomparsa, a 69 anni, di Gioachina Depalmas, vedova Demuro. Conosciuta per la sua bontà e generosità, lascia nel cuore dei familiari il ricordo di una persona sempre disponibile e attenta agli altri.

LEGGI ANCHE: Alà dei Sardi in lutto per la scomparsa di una 48enne.

A darne il triste annuncio sono i figli Tania con Dimitri e Andrea con Franca, le sorelle Maria con Matteo e Tonina, il fratello Peppino con Lucia, insieme ai cognati, alle cognate e a tutti i parenti che hanno condiviso con lei momenti di vita quotidiana e affetto sincero. Nel corso della sua vita, Gioachina ha sempre mostrato cura e premura verso i propri cari.

I funerali si terranno venerdì 5 dicembre alle ore 16 nella chiesa Santa Teresa di Calcutta di San Teodoro, con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Nei giorni scorsi, la famiglia ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio da amici e parenti, che ricordano in Gioachina una persona dal carattere gentile e accogliente, sempre pronta a offrire una parola di conforto o un gesto di attenzione verso chi le stava vicino.