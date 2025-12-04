Foibe, Santa Teresa cerca superstiti o parenti da premiare

Iniziativa del Comune di Santa Teresa Gallura per le foibe

Giorno del ricordo: Santa Teresa Gallura cerca superstiti e congiunti di vittime delle foibe per consegnare le onorificenze.

Viste le recenti disposizioni normative, il Comune lancia un’iniziativa per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo e della Legge 16 del 21 febbraio 2024, che ha istituito la concessione di una medaglia commemorativa in segno di pubblico omaggio.

Il Comune ha agito su specifica raccomandazione della Prefettura di Sassari, avviando la ricerca di:

Superstiti delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Congiunti di vittime delle foibe e dell’esodo.

L’obiettivo primario di questa capillare attività di ricerca è identificare gli aventi diritto per il riconoscimento delle onorificenze, come appunto la medaglia commemorativa, come previsto dalla Legge 16/2024.

L’Amministrazione Comunale sottolinea che l’iniziativa non ha solo un valore celebrativo, ma è fondamentale per promuovere la conoscenza e il ricordo della tragedia delle foibe, in particolare tra le giovani generazioni, onorando il sacrificio e la sofferenza di una pagina dolorosa della storia nazionale.

Tutti gli interessati, siano essi superstiti o congiunti delle vittime, sono invitati a presentare la domanda per il conferimento della medaglia commemorativa.

Come partecipare

Modulistica: i moduli necessari sono disponibili sia presso gli Uffici Comunali di Santa Teresa di Gallura, sia in formato digitale sul sito istituzionale del Comune, al seguente link diretto: https://comune.santateresagallura.ss.it/it.

Termine ultimo: Le domande devono pervenire tassativamente entro la data del 15 gennaio 2026.

Le domande compilate devono essere consegnate attraverso uno dei seguenti canali:

A mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa di Gallura.

Via PEC: all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.stg.it.

L’Amministrazione di Santa Teresa di Gallura invita la cittadinanza a dare la massima diffusione a questa comunicazione per assicurare che tutti gli aventi diritto vengano a conoscenza dell’opportunità di ricevere questo importante riconoscimento statale.