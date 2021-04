La festa patronale di Telti arriva in streaming.

La festa patronale di Telti dedicata alle sante Vittoria e Anatolia non si ferma e va in streaming con un concerto in diretta domenica 2 maggio, costituendo il primo esperimento di questo tipo almeno nel Nord Sardegna.

Il comitato composto dai “Fidali” delle classi 1995, 1980 e 1965 avrebbe dovuto organizzare la festa patronale lo scorso 2020, ma causa pandemia non è stato possibile, annullando il previsto concerto dei Modena City Ramblers. Sono così voluti rimanere caparbiamente in carica, sperando di poter organizzare la festa del proprio paese in questo 2021, ma anche questa volta le processioni e i concerti di piazza sono irrealizzabili. Ciò nonostante il comitato ha deciso di organizzare le tre messe, che si svolgeranno sabato pomeriggio alle ore 18, e domenica mattina alle ore 9 e 11 e un concerto in diretta streaming domenica 2 maggio alle ore 18.

“Questo evento nasce da un’idea del Comitato della Festa di Telti 2021 che, coadiuvato dall’Associazione Culturale Artisonanti e con la direzione artistica di Mauro Savigni, ha deciso di dare un piccolo ma significativo segnale, nonostante il periodo di grande difficoltà e incertezza che stiamo vivendo, per supportare il mondo della musica dal vivo con un concerto in diretta streaming“.

Il concerto si terrà fisicamente a Sassari nel “Double One Recording Studio” con la direzione tecnica di Gavino Salaris e Gabriele Pedranghelu e con protagonisti gli Over Trio, con Marco Pizzardo alla chitarra e voce, Andrea Scanu al violino e Matteo Pipia alla batteria. “Il percorso musicale del trio spazia tra i grandi classici del folk rock e del cantautorale italiano. Un viaggio che attraversa i decenni e va dai mostri sacri come De André, Guccini e De Gregori, alle ballate Folk Rock dei Modena City Ramblers, per arrivare all’energia incontenibile della Bandabardò. Ed ancora Mannarino, Vinicio Capossela, Nomadi e Negrita”

“Un modo – spiega Riccardo Piccinnu del comitato teltese – per dare un piccolo segnale a sostegno della musica dal vivo e di tutto il mondo che ruota attorno ad essa“. Il concerto potrà essere seguito sull’apposita pagina Facebook e da lì condiviso dovunque.

